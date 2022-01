Tabaccaio ferito a testa a Napoli con calcio della pistola

(ANSA) - NAPOLI, 22 GEN - Un tabaccaio è stato ferito al capo con il calcio della pistola nel corso di una rapina questa mattina a Napoli. Sul posto si sono recati i Carabinieri della compagnia Napoli centro, allertati dal 112. Il colpo in via Santa Lucia. Due banditi hanno aggredito il 57enne titolare dell'attività commerciale colpendolo alla testa probabilmente con il calcio di una pistola. Una quindicina di stecche di sigarette e qualche centinaio di euro il bottino per poi fuggire.

Le indagini sono in corso alla ricerca dei due rapinatori per accertare vie di fuga e l'eventuale mezzo utilizzato.

Il tabaccaio sta bene, il personale sanitario lo ha medicato sul posto visto che ha rifiutato il trasporto presso il pronto soccorso. (ANSA).