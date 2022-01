Sicurezza stradale,Carabinieri ritirano 19 patenti ad Ischia

(ANSA) - ISCHIA, 22 GEN - Giro di vite dei Carabinieri di Ischia per le infrazioni al codice della strada: negli ultimi giorni gli uomini guidati dal capitano Mitrione hanno infatti ritirato 19 patenti; i militari della stazione di Casamicciola hanno sanzionato amministrativamente 17 guidatori per sorpasso in curva e 2 perchè sorpresi alla guida mentre parlavano al cellulare.

L'attività dell'Arma non si è soffermata alla strada; i Carabinieri della stazione di Procida hanno infatti denunciato 5 persone per la violazione sulla normativa delle armi sequestrando 4 fucili da caccia, 2 pistole 7,65 e 42 munizioni.

Le armi non erano custodite secondo la legge o non erano state regolarmente segnalate.

La stazione di Ischia ha denunciato, infine, per furto un 25enne del posto che aveva rubato uno smartphone. (ANSA).