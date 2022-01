Rapina .oleificio con un coltello, arrestato dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 20 GEN - Un rapinatore è stato arrestato dai carabinieri ieri sera nel quartiere Fuorigrotta, a Napoli, dopo aver messo a segno un colpo in un oleificio .

L' uomo - del quale non è stato reso noto il nome - si copriva il volto con un cappello e con la mascherina anti-Covid ed è entrato , armato di coltello, in un oleificio, obbligando il titolare a consegnargli 350 euro.

Allertata dal titolare dell' impresa ina pattuglia della radiomobile. che si trovava nei pressi, insieme ai militari della stazione Fuorigrotta ha rintracciato il 40 enne e lo ha bloccato in un condominio in via Grotta detta della Vecchia.

L' uomo è stato messo ai domiciliari..

Nel corso di controlli nel quartiere Fuorigrotta i militari hanno arrestato tre persone ed hanno denunciato un parcheggiatore abusivo.

Denunciato anche un uomo sopreso a bordo della sua auto mentre avrebbe dovuto trovasti in isolamento perchè risultato positivo al Covid -19. (ANSA).