Napoli: torna Osimhen, convocato per match a Bologna

(ANSA) - NAPOLI, 16 GEN - Victor Osimhen è stato convocato da Luciano Spalletti per la trasferta di domani a Bologna.

L'attaccante nigeriano, che ha anche avuto il Covid, torna nella squadra dalla quale mancava dallo scorso 21 novembre quando subì una seria frattura allo zigomo nel match contro l'Inter.

Osimhen, dopo l'intervento chirurgico e l'adozione della mascherina per tornare ad allenarsi, era andato in Nigeria per le vacanze natalizie. Lì ha preso il Covid, scoperto alla sua partenza verso Napoli, e quindi è rimasto a casa, uscendo nel frattempo dalle convocazioni della nazionale per la Coppa d'Africa. Ora l'attaccante torna nel giro dei compagni d squadra azzurri e spera di giocare al più presto. (ANSA).