Covid: controlli Polizia Locale, 14 multe

(ANSA) - NAPOLI, 15 GEN - La Polizia Municipale di Napoli ha multato 14 tra titolari di locali e clienti per mancata osservanza della normativa anti-Covid nel corso di controlli eseguiti nella giornata di ieri.

Controllate anche la zone di Chiaia e del Vomero, con 15 multe per occupazione abusiva di suolo , mancata differenziazione dei rifiuti e mancanza di autorizzazione di impatto acustico a bar, pizzerie e ristoranti.

Un immigrato africano che vendeva borse contraffate in strada è stato denunciato, La merce è stata sequestrata.

Controlli anche in strada per le violazioni al codice. 142 le contravvenzione con rimozione di 54 veicoli in sosta vietata ed il sequestro di 3 auto.. (ANSA).