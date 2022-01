Musica: 'Notre dame de Paris' torna a Napoli il 27 ottobre

(ANSA) - NAPOLI, 13 GEN - Arriverà a Napoli dal prossimo 27 ottobre al Palapartenope, "Notre Dame De Paris", l'opera popolare moderna più famosa al mondo pronta a celebrare anche all'ombra del Vesuvio il ventennale dall'esordio sulle scene italiane, avvenuto il 14 marzo del 2002 al GranTeatro di Roma.

Un'occasione che vedrà all'opera nella struttura di via Barbagallo (fino al 30 ottobre) l'intero cast originale del debutto, con il ritorno di Lola Ponce nei panni di Esmeralda.

Insieme con lei, Giò Di Tonno - Quasimodo, Vittorio Matteucci - Frollo, Leonardo Di Minno - Clopin, Matteo Setti - Gringoire, Graziano Galatone - Febo, Tania Tuccinardi - Fiordaliso.

"Quella di rivedere in città lo stesso cast del lontano debutto del 2002 - ha detto il promoter locale dello spettacolo Peppe Gomez - è un'occasione davvero speciale. Un momento di grande commozione ed eccezionalità artistica che purtroppo vedrà assente solo lo scomparso artefice della nascita del grande lavoro, David Zard. Un sognatore senza eguali che, sia pure oggi ben rappresentato dal figlio ed erede Clemente, sicuramente mancherà a quanti hanno apprezzato nel tempo le sua gesta artistiche. Da me vissuto come promoter in ogni sua edizione dalla prima ad oggi, 'Notre dame de Paris' a Napoli ha sempre registrato una particolare accoglienza". "Posso affermare - ha continuato Gomez - che dall'esordio c'è stato un invisibile fil rouge pronto a legare il lavoro ai napoletani. Ogni volta si è verificato un enorme successo di pubblico. Lo stesso Riccardo Cocciante, autore delle meravigliose musiche, ha più volte parlato di come, una volta sul palco a fine spettacolo, ha potuto sentire il particolare calore del pubblico partenopeo.

Un'accoglienza, come ha ribadito spesso lo stesso cantautore e musicista, che è andata sempre oltre quella espressa nelle altre città fino a raggiungere ogni volta i livelli e i toni di una vera ovazione". Ed è con queste premesse che l'attesa per "Notre Dame de Paris" a Napoli si fa ancora una volta passionale così come la trama del testo riadattato da Luc Plamondon e Pasquale Panella in grado fino a oggi di far sognare 13 milioni di spettatori internazionali. (ANSA).