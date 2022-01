Super pass: ad Ischia partenza ok ma i no vax protestano

(ANSA) - ISCHIA, 10 GEN - Primo giorno di Super Green Pass senza particolari problemi ad Ischia dove al momento non si registrano criticità nella applicazione del decreto che impone la certificazione sanitaria rafforzata per servizi e trasporti.

Nei giorni scorsi molte perplessità erano sorte soprattutto per i collegamenti marittimi, causate dal rischio per chi non è ancora vaccinato o guarito da covid di non poter lasciare l'isola o farvi ritorno; la deroga al decreto per il green pass rafforzato arrivata ieri mattina, a firma del ministro per la Salute Speranza, a favore degli studenti e di quanti debbano traghettare per documentati motivi di salute ha risolto in parte il problema sebbene navi ed aliscafi siano da oggi off limits per i no vax.

Per questo motivo l'associazione 'Resistere per Esistere' ha organizzato stamattina una manifestazione pacifica di protesta, alla Banchina Olimpica del porto di Ischia a cui hanno partecipato alcune decine di persone, per esprimete il dissenso contro l'obbligatorietà del green pass rafforzato e chiedendo misure che rendano gli ischitani "isolani ma non isolati".

