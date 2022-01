Calcio: Napoli; Osimhen rientrato da Nigeria, visite post covid

(ANSA) - NAPOLI, 10 GEN - Victor Osimhen è tornato a Napoli.

L'attaccante nigeriano dopo essere risultato negativo al covid nel suo Paese ha preso l'aereo ed è tornato nella città del suo club dopo aver rinunciato alla Coppa d'Africa con la sua nazionale. Osimhen a Napoli è stato subito sottoposto alle visite mediche dopo il virus come ha annunciato ufficialmente il club azzurro.

L'attaccante dovrebbe quindi tornare presto ad allenarsi con i compagni di squadra agli ordini di Spalletti dopo la visita di controllo allo zigomo. La punta ha giocato l'ultima volta il 21 novembre contro l'Inter nel match in cui si è seriamente infortunato al volto. L'attaccante è stato operato e ha ripreso ad allenarsi da solo con una mascherina protettiva che tiene ben stabile il viso operato. Dopo essere andato in Nigeria per le feste natalizie, Osimhen era stato convocato per la Coppa d'Africa ma dopo essere rimasto positivo al covid ha deciso di rinunciarvi per tornare a Napoli. L'attaccante è a quota 9 gol stagionali, cinque in campionato e 4 in Europa League. (ANSA).