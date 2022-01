Concordia: avvocati, Schettino non ha mai rilasciato interviste

(ANSA) - NAPOLI, 04 GEN - Francesco Schettino "in questi ultimi anni non ha mai reso alcuna intervista né rilasciato alcuna dichiarazione". Lo dicono gli avvocati Saverio Senese e Paola Astarita che assistono l'ex comandante della Costa Concordia condannato per il naufragio della nave avvenuto all'isola del Giglio la notte tra il 13 e il 14 gennaio del 2012. I legali di Schettino sottolineano anche che la volontà dell'ex comandante è quella di rimanere in silenzio, soprattutto in vista dell'avvicinarsi del decimo anniversario.

L'ex comandante, ribadiscono i due legali, "non ha rilasciato alcuna intervista né tantomeno ha mai autorizzato il suo precedente difensore, l'avvocato Laino, a concedere interviste o rilasciare dichiarazioni in suo nome e per suo conto".

L'avvocato "è libero di dire tutto quello che vuole ma certo non a nome di Schettino - proseguono Senese e Astarita - il quale ci ha dato mandato esplicito di diffidare chiunque gli attribuisca frasi o dichiarazioni di qualunque genere". Schettino parlerà, concludono i legali, "solo nel caso in cui la Corte Europea dei diritti dell'uomo dovesse ritenere fondate le sue ragioni".

