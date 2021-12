Incendio in centro accoglienza extracomunitari in Irpinia

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Fiamme in un centro di accoglienza per extracomunitari, ieri sera, a Prata di Principato Ultra, in provincia di Avellino: grave un cittadino di origine gambiane che è precipitato da un balcone.

Sono in corso indagini dei carabinieri, coordinate dalla Procura della Repubblica di Avellino, per accertare la causa dell'incendio: le fiamme hanno interessato principalmente il primo piano della struttura. Ricoverato all'ospedale Moscati anche un operatore della struttura, intossicato a causa dell'inalazione di fumo.

L'edificio, dichiarato inagibile, è stato sottoposto a sequestro e i 53 ospiti trasferiti in un altro centro di accoglienza. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della Compagnia di Avellino. (ANSA).