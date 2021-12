Covid: De Luca, Campania resta bianca, siamo orgogliosi

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - "Registriamo oggi 14.458 positivi, di questi 12.100 sono asintomatici, non hanno patologie particolari. Per la prima volta ieri abbiamo superato la soglia del 15% di ricoveri in area medica: le soglie stabilite a livello nazionale sono l'occupazione del 10% di terapie intensive e 15% di area medica, le Regioni non devono sforare questi parametri per rimanere in zona bianca". Lo ha affermato il governatore della Campania Vincenzo De Luca nell'ultimo discorso suo social del 2021.

"Questo nostro risultato - ha detto - è eccellente, un lavoro straordinario con il personale sanitario e decisioni in anticipo della Regione. Lunedì altre regioni diventano gialle, la Campania resta bianca. Abbiamo fatto l'impossibile e abbiamo un risultato di cui essere orgogliosi". (ANSA).