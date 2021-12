Capodanno: Napoli, i musei aperti dal MANN alle Catacombe

(ANSA) - NAPOLI, 31 DIC - Capodanno al museo, dal MANN al Tesoro di San Gennaro, dalle Catacombe alla Chiesa di Santa Luciella, magari per chiedere buoni auspici all'ormai celebre 'teschio con le orecchie' : a Napoli le aperture speciali per la giornata festiva sono una opportunità per i numerosi turisti come per tanti napoletani.

Il Museo Archeologico Nazionale di Napoli con le sue collezioni, numerose mostre e un presepe dedicato all' Unità d'Italia, sarà aperto dalle 14 alle 19,30: ai primi 50 visitatori sarà donato il calendario di Comix (fino al 6 gennaio). L'offerta è per tutti i gusti, dai 'Gladiatori' a 'Giocare a regola d'arte' , da 'Divina Archeologia' (con podcast danteschi), a Enrico Caruso.

Nel circuito Extramann aperte Catacombe di San Gennaro che Il 1° e il 2 gennaio saranno fruibili dalle 10:00 alle 21:00 con visite guidate ogni ora; quelle di San Gaudioso aprono anche di pomeriggio. Il sito archeologico nella basilica di Santa Maria della Sanità, ogni ora dalle 10:00 alle 17:00. Santa Luciella (raccontata da Alberto Angela su Rai 1 ) il 1 gennaio si visita dalle 10,30 alle 19, il Museo del Tesoro di San Gennaro dalle 10,30 alle 18, ed è aperto anche il Parco Archeologico del Pausilypon. Possibile passeggiare al Real Bosco di Capodimonte (Museo chiuso). Tra le attrazioni culturali accessibili Cappella di Sansevero, Palazzo Zevallos Stigliano delle Gallerie d'Italia (dalle 14:00 alle 19:30), la Napoli Sotterranea. (ANSA).