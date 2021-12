Napoli: Manfredi nel 2022 lavoriamo per una città inclusiva

(ANSA) - NAPOLI, 30 DIC - "Dobbiamo lavorare per una Napoli nuova che sia più inclusiva, che possa dare un'opportunità a tutti, che possa dare un'opportunità di lavoro a chi non lo ha".

Lo ha detto il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi in un messaggio augurale per il 2022 rivolto ai napoletani.

"Dobbiamo dare una speranza ai tanti giovani che vogliono costruire il futuro della nostra città e lo faremo tutti insieme", ha aggiunto il sindaco che ha auspicato che ci sia "una Napoli diversa che sappia testimoniare il suo passato guardando però con grande attenzione al futuro".

Un pensiero particolare Manfredi lo ha riservato "agli operatori sanitari che si stanno impegnando per fronteggiare la pandemia e un pensiero particolare va a chi sta più in difficoltà, a chi è stato colpito negli affetti, nel proprio lavoro e nelle proprie speranze".

Infine il sindaco ha raccomandato ai cittadini di festeggiare l'arrivo del nuovo anno "con sobrietà, in sicurezza, evitando di usare i botti pericolosi per salvaguardare la salute nostra e dei nostri amici animali che vivono con noi". (ANSA).