Green pass e mascherine ffp2, controlli a imbarchi a Napoli

(ANSA) - ISCHIA, 30 DIC - Intensificati i controlli per green pass e mascherine ffp 2 agli imbarchi per Ischia e Procida da parte delle forze dell'ordine.

Stamattina i controlli ad opera della Guardia Costiera si sono concentrati, nel porto di Napoli, a Calata Porta di Massa, l'hub da cui partono le navi per le isole del golfo di Napoli.

Gli uomini della capitaneria di porto di Napoli hanno verificato i passeggeri in partenza per le due isole tra cui diversi turisti che vi trascorreranno le vacanze di Capodanno.

I controlli vengono effettuati a campione, come disposto dalla Prefettura: ieri sono stati monitorati i collegamenti in partenza dal porto di Pozzuoli con particolare attenzione all'obbligo, valido per tutti i mezzi di trasporto pubblici, di indossare mascherine di tipo ffp 2 che è stato accertato anche per i bus turistici in arrivo dal nord Italia ed in partenza per l'isola d'Ischia.

I controlli sulla certificazione sanitaria vengono comunque effettuati anche sulle isole, sia per i passeggeri in partenza che in arrivo, anche da Carabinieri e Guardia di Finanza.

