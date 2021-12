Capri Hollywood, Martone 'Cult' con 'Qui rido io'

(ANSA) - NAPOLI, 29 DIC - Con il premio 'Capri Cult' al film di Mario Martone 'Qui rido io' e il 'Capri Comedy' a 'School of Mafia' di Alessandro Pondi si fa sempre più ricco il palmarès di 'Capri, Hollywood - The International Film Festival', la cui 26/a edizione è in corso ad Anacapri, all'auditorium della 'piazzetta', e a Sorrento, promosso con la Dg Cinema del Mic, Regione Campania insieme a Intesa Sanpaolo, Pegaso Università Telematica, Terna, Givova, Fenix Entertainment, Frecciarossa e Isaia.

''Mario Martone ha filmato un' opera autenticamente cult raccontando Eduardo Scarpetta e la Napoli del primo '900, Pondi ha diretto una commedia davvero originale che siamo stati felici di riproporre nelle sale della nostra rassegna'' annuncia il presidente onorario Tony Renis. 'Qui rido io', soggetto e sceneggiatura di Martone e Ippolita Di Majo, è prodotto da Indigo Film, Rai Cinema, Tornasol e vede nel cast Toni Servillo, Maria Nazionale, Cristiana Dell'Anna, Antonia Truppo, Eduardo Scarpetta, Gianfelice Imparato, Iaia Forte. 'School of Mafia' è interpretata da Giuseppe Maggio e Guglielmo Poggi con Fabrizio Ferracane, Nino Frassica, Gianfranco Gallo, Emilio Solfrizzi , produzione Rodeo con Rai Cinema. La consegna dei riconoscimenti finali avverrà nella serata 'Honoring Cinema Masters' al teatro di San Carlo di Napoli il 3 gennaio. Saranno premiati l'attore Toni Servillo (protagonista sia con Martone che con Sorrentino nel film 'E stata la mano di Dio' nella shortlist per gli Oscar), lo scenografo Dante Ferretti e la set decorator Francesca Lo Schiavo, coppia tre volte premio Oscar, e il regista Pupi Avati. L'evento, a coronamento di una settimana di grande cinema 'in sicurezza' nelle località campane, aprirà le celebrazioni per il centenario di Francesco Rosi alla presenza della figlia Carolina Rosi.

Presidente di Capri, Hollywood è Roberto Andò che accoglierà i premiati insieme al fondatore e produttore del festival 'ponte' tra il cinema italiano e gli Usa, Pascal Vicedomini. Per la musica ospiti del Gala saranno l'artista israeliana Noa con i Solis String Quartet e il tenore Vittorio Grigolo.

#CapriHollywood26 ha il patrocinio di Croce Rossa Italiana, Città di Capri e Comune di Anacapri. (ANSA).