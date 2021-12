Musei: MANN, 'Extinction' calendario green su animali e miti

(ANSA) - NAPOLI, 28 DIC - E' dedicata agli animali a rischio di estinzione, raccontati con immagini mitologiche, il calendario ufficiale del Museo Archeologico Nazionale di Napoli che rinnova con un linguaggio vicino ai ragazzi il suo messaggio green: a tiratura limitata, dal titolo 'Extinction' sarà donato ai primi 50 visitatori a partire da Capodanno, giorno in cui il museo sarà visitabile grazie ad una apertura straordinaria ( dalle 14,00 alle 19,30), fino al 6 gennaio. Le tavole create anche quest'anno da artisti della Scuola Italiana di Comix sono riprodotte in una coloratissima mostra nel 'braccio nuovo' del museo dove api, serpenti, pavoni, tartarughe incontrano l'iconografia dei reperti del MANN, da Ganimede, a Hera da Apollo al Toro Farnese, il gigantesco gruppo marmoreo romano che ha ispirato per la cover Andrea Chela, disegnatore di Dylan Dog. Gli altri artisti sono Mario Teodosio, Amerigo Pinelli, Alessandra Vitelli, Barbara Ciardo, Fabiana Fiengo, Marino Guarnieri, Paola Del Prete, Mario Testa, Paco Desiato, Marco Castiello con Andrea Errico, Alessia Vivenzio con Marianna Catone, Barbara Ansaldi, ''L'arte del fumetto è di casa da tempo al MANN, con mostre internazionali e l'ormai consolidata collaborazione con bellissime realtà composte da talenti del territorio - spiega il Direttore del Museo, Paolo Giulierini - Grazie all'intuizione al centro del progetto universitario OBVIA da noi adottato è stata creata una rete di disseminazione che ha portato il MANN, le sue meraviglie, la sua identità, in opere di grande suggestione capaci di affascinare i più giovani e non solo. Con il calendario Comix e con il nuovo fumetto di Nico firmato da Blasco Pisapia sulla mostra Gladiatori edito da Electa presentiamo due strenne davvero irresistibili'' .

La Scuola Italiana di Comix è diretta da Mario Punzo, il progetto OBVIA è coordinato da Daniela Savy (Università Federico II). (ANSA).