Foto calendario con 'Napoli positiva' per auguri a sindaco

(ANSA) - NAPOLI, 22 DIC - ''Gentilissimo sindaco ci auguriamo che tra le prime iniziative del suo governo, venga adottato dalla Giunta un atteggiamento 'culturale dell'agire' che contrasti l'arroganza di chi, da decenni, utilizza in comodato d'uso spazi e beni comuni di Napoli, per profitto personale'.' Con queste parole gli animatori dell'associazione 'No Comment' hanno voluto dedicare al primo cittadino il progetto 'Napoli positiva 2022' con la realizzazione di un calendario fotografico che mette in evidenza potenzialità e bellezze della città.

''L'associazione culturale 'No Comment' - si ricorda in una nota - nasce a Napoli nel 1999 con il proposito di realizzare, attraverso la fotografia e l'arte visiva, uno strumento capace di fare memoria del quotidiano urbano e sociale della città di Napoli e di promuovere iniziative a tutela dei soggetti disagiati, del bene salute e del patrimonio architettonico e artistico presente sul territorio cittadino''. '"Confidiamo - si legge nella lettera aperta rivolta a Manfredi - nella rivalutazione sociale di tutti gli spazi pubblici dove si è sviluppato, soprattutto per la mancanza di una manutenzione ordinaria della vivibilità e del decoro urbano, uno stato di sofferenza sociale e imbarbarimento della civile convivenza ".

''Noi cittadini abbiamo il dovere di contribuire con comportamenti responsabili, suggerimenti propositivi e segnali positivi, al miglioramento della vivibilità e del decoro della città ed è per questo che abbiamo realizzato il progetto del calendario 'Napoli Positiva 2022'" che attraverso 43 immagini, cerca di documentare il bello della nostra città, attraverso il suo vivere quotidiano.

Un segnale positivo per promuovere cultura solidale e il turismo". Il calendario è gratuito ed è scaricabile sul sito www.napolipostiva.it (ANSA).