Musica: ' Grass 'n Wood' all' Auditorium 900 di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 17 DIC - All' Auditorium Novecento di Napoli, la Da Vinci Jazz Edition presenta domani alle 21, 30 'Grass 'n Wood', l'ultimo lavoro discografico del trombettista Ciro Riccardi e dell'arpista Gianluca Rovinello, nell'ambito del ciclo di appuntamenti programmati nello storico spazio ex Phonotype records del centro storico.

Registrato in presa diretta a Napoli nel 2020, il progetto debutterà in concerto ufficialmente con la partecipazione del producer elettronico Francesco Giangrande, la cantante Annalisa Madonna , gli attori Chiara Baffi e Giovanni Ludeno. 'Grass 'n Wood' è un viaggio quasi onirico che fonde le sonorità, apparentemente lontane, della tromba e l'arpa del duo partenopeo unendo elettronica, jazz, folk, e contaminando il tutto con il repertorio colto.

La classica e il folk etnico di Rovinello si fondono con il Jazz e la sperimentazione elettronica di Riccardi proponendo anche melodie classiche e poco note della tradizione napoletana, rivisitate con sonorità del tutto nuove.

L'Auditorium Novecento Napoli è anche uno studio di registrazione e spazio per presentazioni di libri e dischi, una sala prove, con i suoi arredi vintage, gli strumenti musicali rari perfettamente conservati. (ANSA).