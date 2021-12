Calcio:Napoli;Manolas ad Atene,firmerà con Olimpiacos

(ANSA) - NAPOLI, 16 DIC - Kostas Manolas ha detto addio a Napoli e sta per firmare il futuro in patria, con la maglia dell'Olimpiacos. Il difensore greco ha salutato oggi la città ed è partito per Atene, dove il suo arrivo sta per essere annunciato dal club greco al termine della trattativa con il Napoli per Manolas, che dovrebbe andare via per circa 3 milioni con uno di bonus.

Manolas, trentenne, voleva già da tempo tornare in patria per chiudere lì la sua carriera dopo i tanti anni in Italia, cominciati nel 2014 con la Roma con cui diventò titolare e stette cinque anni con oltre duecento presenze con la maglia giallorossa. Nell'estate 2019 Manolas passa poi al Napoli per circa 35 milioni di euro e gioca titolare con Koulibaly per due campionati, prima di attivare l'idea di tornare in patria, mentre Spalletti dava maglia titolare a Rrahmani. Dalla Grecia si dice che Manolas firmerà un triennale con l'Olimpiacos, club con cui aveva giocato due anni prima di trasferirsi alla Roma.

(ANSA).