Arbitri: Mariani per l'Inter, Massa dirige Milan-Napoli

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Mariani per Salernitana-Inter, in programma venerdì sera; Milan-Napoli, big match in notturna domenica, a Massa, mentre Orsato andrà a dirigere Bologna-Juve.

Per Atalanta-Roma di sabato alle 15 c'è Irrati. Sono queste le principali designazioni arbitrali della 18/a giornata di serie A. (ANSA).