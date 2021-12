Anziano uccide badante sorella, fermato dai Cc

(ANSA) - NAPOLI, 15 DIC - Un uomo di 81 anni ha esploso dei colpi di arma da fuoco contro la badante di sua sorella, una 67enne di nazionalità ucraina, e la vittima è deceduta sul colpo. E' accaduto poco fa a Torre Annunziata (Napoli), in una abitazione di via Gambardella. Sono intervenuti i carabinieri della locale compagnia che hanno posto l'uomo in stato di fermo.

L'anziano non ha opposto resistenza e dovrà ora essere ascoltato dal pm di turno, giunto sul posto. (ANSA).