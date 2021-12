Trasporti: Napoli, ancora disagi per utenti linea 1 metrò

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - Ancora disagi per gli utenti della linea 1 della metropolitana di Napoli. In mattinata la circolazione è stata limitata alla tratta Piscinola-Dante, quindi numerosi passeggeri provenienti dalla stazione Fs di piazza Garibaldi sono stati costretti a proseguire con altri mezzi per raggiungere il centro di Napoli.

Nello stesso terminal della linea 1 della metropolitana le scale mobili sono ferme. E dinanzi alla stazione ci sono ancora numerosi senza fissa dimora dimora che infreddoliti dormono su giacigli di fortuna. (ANSA).