Capodanno: Manfredi, aumento contagi preoccupa

(ANSA) - NAPOLI, 13 DIC - ''Il tema della sicurezza in un momento in cui l'andamento dei contagi ci fa preoccupare è fondamentale. Seguiamo la situazione di questa settimana e poi faremo una valutazione definitiva''. Così il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'evento 'Top500 Campania'.

Manfredi stamattina ha partecipato a una riunione in Prefettura durante la quale si è discusso, tra l'altro, di movida e delle festività natalizie. ''Stiamo ragionando e avremo altri incontri durante la settimane per discutere - ha detto - sia delle modalità del 24 dicembre, giorno della Vigilia, sia per valutare la situazione per il 31''. (ANSA).