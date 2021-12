Tennis: serie A1; storico scudetto per Torre del Greco

(ANSA) - TORRE DEL GRECO (NAPOLI), 12 DIC - New Tennis Torre del Greco (Napoli) nella storia: è suo lo scudetto 2021, dopo una cavalcata cominciata con i gironi eliminatori, proseguita con la doppia semifinale contro il Rungg Bolzano e conclusa in finale al Carisport di Cesena con la netta vittoria (4-1) contro il CT Vela Messina. La formazione allenata da Giancarlo Petrazzuolo, Ciro Cardone e Alessio Concilio, dopo aver messo fieno in cascina durante i primi tre singolari di sabato (chiusi in vantaggio 2-1), ha iniziato come meglio non poteva anche la giornata conclusiva.

Protagonista lo spagnolo Pedro Martinez, quest'anno salito fino al numero 56 al mondo e arrivato nel 2021 al New Tennis, che ha battuto senza grosse difficoltà il connazionale Bernabè Zapata Miralles. Dopo un primo set senza storia (concluso con un netto 60), Martinez si è portato avanti di due break anche nel secondo parziale, fino ad arrivare a 52. Poi un attimo di riposo coinciso con il recupero dell'avversario fino al 54, ma con il servizio a disposizione lo spagnolo del New Tennis ha chiuso la contesa.

Martinez ha preso per mano la squadra anche nel primo e decisivo doppio, quello giocato in coppia con Andrea Pellegrino, avendo la meglio, sempre in due set, contro Julian Ocleppo e Salvatore Caruso: 63 62 per i torresi. ''Siamo prima ancora che compagni, un gruppo di amici - spiega il presidente del club e giocatore di doppio Filippo Palumbo - Una squadra fatta di giocatori forti come Pedro Martinez, Andrea Pellegrino, Gian Marco Moroni, Raul Brancaccio, Giovanni Cozzolino e Fabio Parola. Poi i tecnici, le persone che ci seguono da anni e che sono venute anche qui e non per ultimo quello che tutti noi consideriamo il nostro presidente, mio padre Carmine Palumbo''.

