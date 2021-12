Castelvenere e Procida unite per potenziare il turismo

(ANSA) - NAPOLI, 12 DIC - "L'accordo di oggi è solo un punto di partenza che andrà avanti anche oltre il 2022 con l'intento di valorizzare e potenziare uno scambio tra turismo delle fascia costiera con quelle delle aree interne". Così Alessandro Di Santo e Michele Assante del Leccese, rispettivamente sindaco di Castelvenere (Capitale Europea del Vino con Sannio Falanghina 2019) e consigliere delegato alla Cultura del Comune di Procida (Capitale Italiana della Cultura 2022), hanno commentato la sottoscrizione del protocollo d'intesa, siglato tra i due Comuni, volto alla valorizzazione e promozione turistica del patrimonio ambientale, culturale ed enogastronomico.

La sottoscrizione dell'accordo, che ha avuto un prologo affidato al professor Raffaele Simone, è avvenuta alla presenza di Nino Lombardi (vice presidente della Provincia di Benevento) e dei consiglieri regionali Gino Abbate e Mino Mortaruolo che hanno definito l'iniziativa "prestigiosa, importante e meritoria e degna di godere dell'attenzione della governance regionale".

"Per Castelvenere - ha detto il sindaco Di Santo - oggi è una data storica. Abbiamo messo in atto il suggerimento del presidente della Giunta regionale Vincenzo De Luca che, qualche anno fa, visitando il nostro paese, ci invitò a portare avanti un programma di rilancio del nostro borgo medievale e della sua originalità per le caratteristiche cantine tufacee che possono fungere da vero attrattore per l'intera zona".

"Quella di oggi - ha aggiunto Assante del Leccese - è un gemellaggio tra due 'capitali' che collaborano per il bene di entrambe le comunità. Rappresenta un'occasione unica che deve continuare nel futuro. Procida intende costruire e creare sinergie con tante altre realtà italiane, a cominciare da quelle delle aree interne della Campania". La cerimonia si è conclusa con uno scambio di doni tra i due Comuni; trasferimento poi nel borgo per inaugurare nelle cantine tufacee i "Mercavini" allestititi dalla Pro Loco di Castelvenere. (ANSA).