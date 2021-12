Maltempo: collegamenti difficili per isole Golfo di Napoli

(ANSA) - ISCHIA (NAPOLI), 11 DIC - La bufera di vento che ha soffiato stanotte nel Golfo di Napoli ha ingrossato il mare al punto da rendere molto difficoltosi i collegamenti marittimi per Ischia e Procida. Sono state cancellate infatti tutte le corse dei mezzi veloci in partenza o arrivo per le due isole da Molo Beverello come pure diversi collegamenti dei traghetti, per Porta di Massa o Pozzuoli. Al momento le due isole sono raggiungibili solo con collegamenti dal porto di Pozzuoli e considerato che le condizioni del mare sono previste in peggioramento per il resto della giornata sono prevedibili ulteriori cancellazioni di corse e grosse difficoltà per i viaggiatori.

Anche Capri è ancora semi isolata con collegamenti a singhiozzo. La scorsa notte vento e pioggia hanno investito l'isola facendo arrivare il vento ad oltre forza 4 e la furia del mare a forza 6 con onde che hanno superato i quattro metri.

Il vento e il mare hanno provocato seri danni alle strutture portuali di Marina Grande e durante la notte i marinai e la Guardia Costiera hanno fatto rinforzare gli ormeggi agli scafi fermi in banchina. Questa mattina il tempo è andato man mano calmandosi ed è potuto ripartire per Napoli il Fauno, la nave lenta della Caremar; se le condizioni meteorologiche andranno ancor più migliorando si prevede l'arrivo da Napoli della motonave veloce Caremar e nel tardo pomeriggio il rientro della nave lenta da Napoli.

(ANSA).