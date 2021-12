Gli 'Italian Sports Awards' a Insigne, Immobile e Pioli

(ANSA) - ROMA, 11 DIC - Per il decimo anno consecutivo, lunedì sera, all'hotel dei Congressi di Castellammare di Stabia (Napoli), verranno consegnati gli 'Italian Sport Awards' nel corso del gran galà del calcio. Si tratta dei riconoscimenti attribuiti ai protagonisti della stagione calcistica 2020/21.

L'evento quest'anno è suddiviso in tre momenti: la novità è rappresentata da un nuovo format che si suddivide ne 'Le giornate professionali dello sport', che rappresentano un punto d'incontro e confronto dell'industria con il sistema sportivo italiano. Mercoledì 15 si parlerà di medicina e sport, nella sala consiliare del Comune di Castellammare di Stabia. La serata-clou lunedì, con il red carpert per i premiati, che sono stati scelti in base ai risultati della scorsa stagione, da una giuria composta da giornalisti sportivi. L'evento, ideato e prodotto dal giornalista Donato Alfani, ha ricevuto il patrocinio del Coni, delle Leghe calcistiche, dell'Aia. Nel corso della serata di lunedì verranno premiati i migliori di Serie A, B, C, D e consegnati i premi alla carriera anche per gli esponenti dei media.

Gli Italian Football Awards andranno a Lorenzo Insigne (Napoli), miglior calciatore della Serie A; a Ciro Immobile (Lazio), miglior bomber; a Stefano Pioli (Milan), miglior allenatore, al collega Vincenzo Italiano (Spezia), miglior tecnico giovane.

Come ds è stato designato Tony D'Amico (Verona); miglior dirigente Umberto Marino (Atalanta); miglior club il Sassuolo; miglior presidente Antonio Percassi (Atalanta).

Ruolo per ruolo i migliori: portiere Gigi Donnarumma (Milan); difensore Giovanni Di Lorenzo (Napoli); centrocampisti Nicolò Barella (Inter) e Manuel Locatelli (Sassuolo); attaccante Ciro Immobile (Lazio); giovane Alessandro Bastoni (Inter); Matteo Lovato (Verona). Il gol di Daniele Verde in Lazio-Spezia 2-1 del 3 aprile, è il più spettacolare della stagione. Miglior arbitro è Daniele Doveri di Roma, la rivelazione stagionale Matteo Pessina (Atalanta). Il premio alla carriera verrà assegnato a Salvatore Bagni, Leonardo Mancuso dell'Empoli è stato scelto come miglior calciatore della stagione scorsa. (ANSA).