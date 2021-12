Vaccini: a Napoli farmacie toccano quota 100mila

(ANSA) - NAPOLI, 10 DIC - Le farmacie napoletane hanno raggiunto oggi il traguardo della somministrazione della dose di vaccino anti Covid numero 100mila. L'inoculazione è stata effettuata nell'hub allestito in piazza Vittoria dalla farmacia di via Calabritto. A ricevere la dose è stato Luigi Labruna, professore emerito di Diritto romano dell'Università Federico II di Napoli: per lui si tratta della terza dose 'booster'.

''Mi ritengo fortunato - ha detto Labruna - e dico a tutti vaccinatevi perché è importante per voi, per la vostra famiglia e per tutta la comunità. Tutte le evidenze scientifiche dimostrano che il vaccino è fondamentale. Capisco le perplessità - ha aggiunto - capisco anche le paure ma bisogna superarle perché la paura deve essere strumento per stimolare il coraggio.

Vi prego, vaccinatevi''.

A Napoli e provincia sono oltre 200 le farmacie che hanno aderito alla campagna vaccinale iniziata lo scorso 30 maggio e negli ultimi giorni si registra un incremento. ''Appena un mese fa - ha spiegato Riccardo Maria Iorio, presidente di Federfarma Napoli - abbiamo raggiunto il già ragguardevole risultato di 50mila vaccinazioni, ma in poche settimane abbiamo raddoppiato il numero delle somministrazioni grazie alla fiducia che i cittadini ripongono nelle farmacie. Abbiamo incrementato il numero di farmacie che hanno allestito mini hub vaccinali e registriamo migliaia di richieste per le terze dosi con prenotazioni fino a gennaio 2022. L'obiettivo da raggiungere è vaccinare oltre il 90 per cento della popolazione''.

All'iniziativa 'simbolica' ha partecipato anche Vincenzo Santagada, assessore comunale con delega alla Salute e presidente dell'Ordine dei farmacisti di Napoli e provincia.

(ANSA).