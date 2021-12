Maltempo:vigili del fuoco,soccorsi con gommoni nel Casertano

(ANSA) - CASERTA, 09 DIC - Sono quasi un centinaio gli interventi effettuati dai Vigili del Fuoco nel Casertano a causa del maltempo; i pompieri sono dovuti intervenire più volte con i gommoni per salvare persone in difficoltà e mezzi in avaria nell'acqua alta. I territori più colpiti sono stati l'Alto-Casertano e il litorale Domizio. Tante anche le case e le attività commerciali allagate, con il Volturno esondato in più punti e pericolosamente ingrossato; in un'abitazione di Calvi Risorta, comune tra i più colpiti con Pietramelara dalle piogge incessanti con strade trasformate in fiumi, una donna è stata tratta in salvo dai Vigili del Fuoco, che l'hanno tirata fuori dalla casa invasa dal fango. Numerosi i camion e le auto rimasti in panne, con i conducenti salvati dai gommoni del nucleo "Soccorso Fluviale" dei Vigili del Fuoco di Caserta. (ANSA).