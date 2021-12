Maltempo: collegamenti difficili per Ischia e Procida

(ANSA) - ISCHIA, 09 DIC - Il mare molto mosso da stanotte ha provocato la soppressione di numerosi collegamenti marittimi da e per le isole di Ischia e Procida.

Fermi del tutto gli aliscafi per Napoli, sono state cancellate anche alcune corse operate da navi per il porto del capoluogo come pure diversi collegamenti dei traghetti da Procida per Pozzuoli e viceversa.

Le condizioni del mare dovrebbero restare pressochè immutate anche per il resto della giornata rendendo di conseguenza a rischio la regolarità dei trasporti marittimi per le due isole.

