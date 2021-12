Appalto Autostrade, 4 arresti in indagine Procura Benevento

(ANSA) - BENEVENTO, 09 DIC - Quattro persone, tra cui due incaricati di pubblico servizio, sono state arrestate dagli uomini della Guardia di Finanza di Benevento, al termine delle indagini condotte dalla Procura della Repubblica di Benevento, retta da Aldo Policastro.

L'ipotesi di reato contestata è di corruzione aggravata, turbata libertà degli incanti ed emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti in ordine all'aggiudicazione di una procedura aperta indetta da Autostrade per l'Italia Spa per un importo di oltre 75 milioni di euro.

Il provvedimento restrittivo, emesso dal gip del Tribunale di Benevento su richiesta della locale procura, è stato emesso nei confronti di due incaricati al pubblico servizio, un imprenditore sannita (che aveva anche il ruolo di intermediario tra gli incaricati di pubblico servizio e altri imprenditori), e di una quarta persona che ha assunto il ruolo di intermediario.

I nomi dei destinatari del provvedimento non sono stati ancora resi noti.

Lo stesso gip ha pure disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca anche per equivalente, dell'importo di circa 60mila euro, ritenuto parte del prezzo illecito pattuito del reato di corruzione in provvisoria contestazione e costituente l'importo finora oggetto di effettivo pagamento.

