Celebrati a Napoli i 75 anni dell'Ussi

(ANSA) - ROMA, 08 DIC - Il racconto dello sport tra campioni, dirigenti e giornalisti. L'Ussi, l'Unione Stampa Sportiva Italiana, ha festeggiato a Napoli - dopo la manifestazione del mese scorso a Genova - i suoi 75 anni di vita. Con la festa tenutasi sulla MSC Fantasia, con il presidente dell'Ussi nazionale Gianfranco Coppola, Ussi Campania ha inteso celebrare gli aspetti più puri dello sport accoppiando campioni di oggi, come Luca Curatoli medaglia d'argento a Tokyo nella sciabola a squadre a quelli intramontabili di ieri dai fratelli Franco e Pino Porzio a Pino Maddaloni, Davide Tizzano, Patrizio Oliva e ancora Pina Napoletano capitano della pluriscudettata Jomi Salerno nella pallamano femminile. Premiati anche il presidente del Basket Napoli, Federico Grassi e Valentino de Feo che insegna ancora atletica ad 85 anni. A Vincenzo Boni campione paralimpico nel nuoto il riconoscimento per l'impegno del Cip.

Per gli sport emergenti premio a Luigi Carraro presidente dell'associazione internazionale Padel. A Corrado Ferlaino il premio intitolato a Giampiero Galeazzi. Per il calcio riconoscimento a Mauro Vladovich, coordinatore del Club Italia e all'allenatore Massimo Rastelli. E ancora al presidente nazionale del settore Giovanile e Scolastico Vito Tisci. Tra i dirigenti sportivi premio a Sergio Roncelli a capo del Coni Campania. Tra i premiati don Patrizio Coppola fondatore della Università WHei-Iudav. Premi a numerosi giornalisti con riallaccio a indimenticati maestri, orgoglio di una scuola autentica che ha avuto in Romolo Acampora (targa Riccardo Cassero) Antonio Corbo (memorial Antonio Ghirelli) Massimo Corcione (dedica a Giuseppe Pacileo ) Enzo Casciello (targa Nicola Fruscione) Antonio Giordano (memorial Nino Masiello), Gianluca Vigliotti (dedica a Lello Barbuto) Francesco De Luca (targa Francesco Degni) Ciro Fusco (memorial Mario Siano), a Mario Zaccaria la targa Carlo Iuliano, storico addetto stampa del Napoli e giornalista ANSA. Premi speciali al più longevo corrispondente estero con particolare attenzione allo sport Dundar Kesapli e al presidente dell'Aips Gianni Merlo con il presidente della sezione Europa Charles Camenzuli. (ANSA).