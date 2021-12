SOS buche stradali degli imprenditori di Benevento e Caserta

(ANSA) - CASERTA, 07 DIC - Una raccolta di firme per denunciare lo stato di abbandono in cui versano le principali arterie stradali che attraversano le province di Benevento e Caserta, in particolare la SS 372 Telesina e la Fondo Valle Isclero, è stata avviata dall' "Associazione Liberi Imprenditori Italiani" (AsLIm Italy) - , che ha sede legale a Limatola (Benevento) e riunisce oltre mille soci in tutta Italia.

Il presidente dell'associazione, Alessandro Fucci ha presentato negli ultimi giorni una serie di esposti contro gli enti preposti alla manutenzione della viabilità alle Procure di Benevento e Caserta "affinché vogliano disporre gli opportuni accertamenti valutando gli eventuali profili di illiceità penale".

Numerosi imprenditori spingono ora per un intervento concreto dei parlamentari eletti nelle due province.

"I nostri parlamentari - dice Fucci - volano alto, talmente in alto che forse non si accorgono dello stato in cui versano le nostre principali arterie stradali. Uno stato pietoso che non è da imputare solo agli ultimi giorni di maltempo. E' pur vero che con il potenziamento dell'Alta Velocità ferroviaria forse alcuni dei nostri rappresentanti istituzionali non percorrono più le strade in auto per raggiungere il loro posto di lavoro a Roma, ma siamo convinti che comunque della situazione siano a conoscenza. E allora che cosa aspettano a interpellare, ad esempio, l' Anas, per imporle ad effettuare interventi seri e non a tappare semplicemente le buche? A chi possono rivolgersi le decine di automobilisti, per lo più pendolari o trasportatori, che per recarsi al lavoro finiscono con i loro mezzi in delle vere e proprie voragini rovinando i mezzi e mettendo a serio rischio la loro vita ? " Da alcune settimane - continua Fucci - stiamo vigilando lungo tali arterie stradali registrando numerosi soccorsi stradali per auto o mezzi che restano bloccati nelle buche stradali. Cari politici di Benevento e Caserta - conclude Fucci - se ci siete, battete un colpo" (ANSA).