Galleria Vittoria:Borrelli, ok nuovi cavi rame, ma ora agire

"Dopo l'assurda vicenda dei cavi di rame rubati dall'impianto di areazione che ha bloccato la riapertura al traffico della Galleria della Vittoria dii Napoli, sembra che si sia giunti quasi alla fine di questa odissea che interessa da oltre 15 mesi il tunnel chiuso al traffico dopo un crollo avvenuto nel settembre 2020. Infatti, grazie anche all'intervento di Citelum, gestore della rete elettrica di Napoli, i nuovi cavi sarebbero arrivati e si attenderebbe l'ok per l'installazione" afferma, in una nota, il consigliere regionale di Europa Verde, Francesco Emilio Borrelli.

"Se i cavi sono arrivati allora chiediamo che siano installati in tempi rapidi, questa storia sta andando avanti da troppo. Intanto la ditta che ha vinto l'appalto per i lavori di rifacimento delle facciate esterne sta facendo i sopralluoghi.

Quello che ci chiediamo: non si potevano eseguire tutti i lavori in contemporanea senza poi avere ulteriori perdite di tempo, chiusure parziali o totali della galleria?" aggiunge Borrelli.

