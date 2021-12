Green pass:ristoratori Napoli,ok accogliere con nuove regole

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - "Da oggi verifichiamo di più chi entra, per dare a tutti la giusta sicurezza. Molti clienti arrivano e pensano di dover fare la terza dose, ma noi abbiamo studiato le carte e aiutiamo tutti i clienti di questa nuova epoca". Così Massimo Di Porzio, ristoratore nella sua pizzeria di Umberto a Napoli ma anche presidente di categoria Confcommercio, racconta la prima giornata del nuovo green pass, con l'ottimismo di chi sa che la regola aiuta chi vuole godersi il turismo.

"I clienti - spiega all'ANSA Di Porzio - sanno di avere bisogno del green pass rinforzato e sono pronte. Molti non hanno capito bene come mostrare il green pass ma noi aiutiamo tutti, siamo pronti a dare chiarezza e accogliere chi può entrare.

Ormai l'ingresso è abbastanza fluido, le persone mostrano il green pass e possono godersi il ristorante, sedersi, pulire il pensiero dal covid e tornare a godersi il Natale. Secondo me è un provvedimento giusto, anche un modo per spingere le persone che mancano ancora a vaccinarsi. Noi lavoriamo con serietà, pensando anche che lo scorso anno di questi tempi stavamo chiusi, quindi parliamo di un provvedimento fondamentale per noi imprenditori".

Un cambiamento radicale nel corso di un anno, una svolta che tutti gli imprenditori possono godersi: "A dicembre - spiega Di Porzio - tutti i locali sono aperti e possono lavorare con l'enorme maggioranza delle persone. La scienza ci deve dire cosa è giusto e con il tempo siamo arrivati a migliorare sempre, da oggi poi abbiamo anche un provvedimento che ci ha portato altri benefici, perché le persone si siedono e si sentono sicure. I clienti più passa il tempo e più entrano, vivono felici il controllo del green pass, si sentono al sicuro. E anche il personale dei ristoranti si sente più protetto e importante.

Siamo a Natale, Napoli attira tanti turisti. Fino a un paio di settimane fa arrivavano tante richieste, poi si è ripreso a riparlare di aumento dei contagiati e c'è stato un fermo, ma ora siamo tornati a una settimana di buona presenza di italiani. Noi lavoriamo applicando le nuove regole scrupolosamente, ci siamo".

(ANSA).