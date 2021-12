Green pass:Napoli; Gambrinus,controlli ok su tanti turisti

(ANSA) - NAPOLI, 06 DIC - "Controlliamo il green pass oggi e c'è grande disponibilità dai tanti turisti che stanno venendo in questi giorni e amano Napoli, vogliono godersela". Così Massimilano Rosati raconta la mattinata del Gambrinus, il bar simbolo della città di Napoi che stamattina ha aperto nella nuova stagione con i green pass di Natale, più pesanti.

Controlli per chi frequenta i tavoli di una città che offre la visione del turismo a Natale: "La pandemia c'è - spiega Rosati all'ANSA - ma dopo la pandemia c'è stato una diffusione di Napoli grazie ai social, c'è grande pubblicità, tutti vedono le info classiche, dalle scalinate al mare, dal Palazzo Reale ai musei, la città prende piede ed è anche brillante a Natale per gli addobbi della Camera di Commercio in tutte le strade".

Napoli funziona, quindi, e anzi, il Gambrinus sta anche trovando nuove difficoltà a prendere nuovi addetti per il periodo natalizio: "Avevamo sempre fatto - spiega Rosati - contratti a tempo ogni anno nei periodi di maggiore esplosione del turismo, invece quest'anno niente, non troviamo nessuno. Non so se si tratta del reddito di cittadinanza ma so che non abbiamo persone che vengono a lavorare, parlo di camerieri e persone che vengono a fare i dolci. Una nuova finestra che stiamo esplorando è quella degli srilanchesi che stanno da anni qui e vengono a lavorare, hanno imparato tanto rispetto al passato e parlando anche italiano, inglese e arabo".

Dal Gambrinus si guarda intanto anche a Piazza del Plebiscito e anche Rosati pensa all'equilibrio tra il governatore De Luca e il sindaco di Napoli Manfredi per la notte di Capodanno: "La piazza è bellissima con l'albero di Natale - spiega Rosati - ma la pandemia c'è, bisogna guardare i dati. Entrambi hanno ragione, si devono guardare un po' i contagi per valutare le cose, ma bisogna ricordarsi di stare attenti, festeggiare con prudenza, De Luca ha ragione sulla massima attenzione non possiamo essere faciloni". (ANSA).