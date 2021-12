Turismo: Lonely Planet, prima guida Napoli 'pocket'

(ANSA) - NAPOLI, 02 DIC - Tutta Napoli in tasca: Lonely Planet ha lanciato la prima guida Pocket dedicata alla città partenopea: 208 pagine e una cartina estraibile, itinerari a piedi ma anche in kayak, i consigli di chi ci vive e degli con 'il meglio da vivere e da scoprire' in una permanenza ideale di quattro giorni 'perfetti' .

'C'era una volta, e oggi c'è ancora, una città dove non ti senti mai solo, perché le strade sono teatro di vita e la gente nei bassi apre la porta anche agli sconosciuti; e dove si lucidano teschi in cambio di protezione, perché sacro e profano sono tutt'uno e la morte è strettamente legata alla vita' si legge nel 'Benvenuto' della guida firmata da Adriana Malandrino, che l' ha presentata al Teatro di Palazzo Donn'Anna con Laura Valente. ''Una città i cui tesori stanno sopra e sotto terra e che si stratifica su se stessa, sempre in bilico tra passato e futuro. Napoli è una storia infinita'. Tra tante bellezze naturali e artistiche il volumetto è una efficace sintesi 'di un viaggio che conduce nella storia dei principali luoghi della cultura della città, dei suoi quartieri più veraci, dell'incontro tra sacro e del profano dei vicoli e delle strade, del suo street food e dei murales urbani''.

Dai grandi Musei come il MANN e Capodimonte, ai siti culturali 'cult' a cominciare dalla Cappella Sansevero, tra le mete imperdibili segnalato anche il Duomo e il Museo del Tesoro di San Gennaro, Piazza Plebiscito e Palazzo Reale, Spaccanapoli e i quartieri Spagnoli, ma anche tanto mare da Pausilypon al parco sommerso della Gaiola, senza dimenticare Castel dell'Ovo e Borgo Marinari, e al Vomero castel Sant'Elmo e la Certosa di San Marino , ma anche la Sanità, la Napoli sotterranea della Galleria Borbonica. E se resta ancora del tempo, dopo aver sperimentato gli indirizzi di trattorie e tempi della pizza, consigliata almeno una gita 'che vale il viaggio' verso i siti del parco Archeologico di Pompei, Ercolano, la Reggia di caserta, il Vesuvio. (ANSA).