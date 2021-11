Bielorussia:Sos migranti, luci verdi anche su presepe Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Lanterne verdi anche sul presepe napoletano di San Gregorio Armeno dove l'artigiano Genny Di Virgilio ha raccolto l'appello per i migranti che stannno vivendo una drammatica situazione al confine tra Polonia e Bielorussia.

Nelle bottega del centro antico di Napoli, Di Virgilio ha illuminato una natività in stile '700 con luci verdi come quelle alle finestre delle casa al confine pronte ad ospitare chi riesce a superare il confine.

'' Cosi come accadde per la Sacra Famiglia - spiega - che scappando dalla violenza di Erode raggiunse la grotta di Betlemme dove nacque Gesù mi auguro che i migranti superino il confine e trovino rifugio nelle case delle lanterne verdi".

"Spero che questo mio gesto simbolico ma pieno di speranza venga raccolto dagli altri miei colleghi pastorai colorando di verde, in ogni bottega, un presepe". (ANSA).