Alessandro Siani a Sorrento con il suo 'Babbo Natale'

(ANSA) - SORRENTO (NAPOLI), 30 NOV - ''Il periodo è drammatico ma dobbiamo fare di tutto per regalare un sorriso e intrattenere con leggerezza le persone''. Alessandro Siani alle Giornate Professionali di Cinema, in corso a Sorrento, insieme con Christian De Sica e Massimiliano Orfei (amministratore delegato di Vision Distribution), ha presentato il film "Chi ha incastrato Babbo Natale" in uscita nelle sale il prossimo 16 dicembre.

"Il nostro sogno - racconta Siani ad un pubblico di esercenti e addetti ai lavori - sarebbe quello di andare a salutare le persone al cinema, nelle città e nelle province, anche se è difficile. La gente si è abituata a Netflix, ma dobbiamo spostarla dal salotto alla sala. Noi diciamo che questo è un film per le famiglie - ha detto con ironia - ma da quando sono aumentate tutte le bollette, se proprio volete aiutare le famiglie, andate al cinema e aiutatene almeno una, la mia".

Nel film Siani è un mago della truffa ingaggiato da una multinazionale di consegne per corrispondenza per rovinare l'immagine di Babbo Natale che nel periodo delle feste domina il mercato. A lui il compito di svecchiare l'immagine di Babbo Natale (De Sica) rinnovandone il look, rendendolo social e trasformandolo in "Babbo Cazzimma".

"Il tema è rischioso - ha aggiunto Siani - ma lo affrontiamo con tutto l'affetto possibile e con il rispetto dovuto per una figura così importante nella vita di tutti. Finalmente dopo alcuni anni torno a collaborare con Christian De Sica. Ci siamo divertiti tanto a girare questo film anche perché, esattamente come accadeva con 'Il principe abusivo', a me fare un personaggio cafone viene naturale". (ANSA).