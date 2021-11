27 enne travolto e ucciso da auto a Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 30 NOV - Un giovane di 27 anni, Adrien Olmo, è stato travolto e ucciso da un pirata della strada, che è poi fuggito, ieri sera in via Miano, alla periferia Nord di Napoli.

Il giovane, nato in Romania ed adottato da una famiglia napoletana, stava attraversando la strada sulle strisce pedonali , all' altezza di Portapiccola- secondo la ricostruzione della Polizia Locale - quando è sopraggiunta un' auto che lo ha investito.

Le condizioni del giovane, che risiedeva nella zona, sono apparse subito molto gravi. Trasportato all' ospedale "Cardarelli", è morto poco dopo il ricovero.

Gli agenti del Reparto infortunistica della Polizia Locale, anche grazie a testimonianze raccolte sul posto, sono sulle tracce del pirata della strada. (ANSA).