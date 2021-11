Salute: poliambulatorio mobile Asl Na1, 562 prestazioni

(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Proseguono i week end all'insegna della prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro con 'I Sabati dello Screening', progetto che fa parte delle attività della campagna di prevenzione 'Mi voglio bene' messa in campo dalla Regione Campania. Ieri il poliambulatorio mobile della salute ha fatto tappa a Piazza del Gesù, offrendo 562 prestazioni a 343 cittadini. Sono stati somministrati 122 vaccini, distribuiti 47 kit per la ricerca del sangue occulto nelle feci e sono stati eseguiti 46 tamponi Covid-19, 77 mappature dei nei, 56 visite senologiche, 56 ecografie al seno, 52 mammografie, 49 pap test e 57 spirometrie.

I sabati all'insegna della prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro sono anche dedicati alla sicurezza alimentare, igienico-sanitaria e di rispetto delle normative anti Covid in supporto alle attività di sicurezza della Questura di Napoli.

Nella tarda serata di venerdì, il personale del Dipartimento di Prevenzione dell'ASL Napoli 1 Centro ha partecipato ad un intervento di prevenzione con vigilanza sulle attività di ristorazione nel quartiere Vomero.

I controlli del personale del Dipartimento di Prevenzione della ASL Napoli 1 Centro hanno riguardato sabato sera anche l'area di Piazza del Gesù e le strade della movida sino a Piazza San Domenico Maggiore. (ANSA).