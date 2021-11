Spalletti: "Gara difficile, la Lazio è al nostro livello"

(ANSA) - NAPOLI, 27 NOV - "La partita di domani con la Lazio assume un peso diverso perché veniamo da due o tre risultati che non sono stati quelli che avremmo voluto e naturalmente perché davanti abbiamo una squadra che è del nostro livello". Luciano Spalletti analizza in conferenza stampa l'importanza e il significato della gara di domani sera al Maradona contro la squadra di Sarri. "Ciò che noi dobbiamo fare sempre - aggiunge - è una continua attenzione al calcio che abbiamo proposto e a dove vorremmo andare".

"Dobbiamo pensare - dice ancora - a lavorare in maniera corretta e seria giorno dopo giorno, senza lasciarsi condizionare da quello che è il risultato di una partita. Dentro a una partite ci sono episodi che a volte danno una sterzata brusca a quello che è l'andamento delle cose. Non è detto che il lavoro sia stato sbagliato nonostante la sconfitta". (ANSA).