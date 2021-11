Autoarticolato precipita da 15 metri nel Salernitano

(ANSA) - SALERNO, 27 NOV - L' autista di un autoarticolato è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto questa mattina sulla Statale 517, nel Comune di Santa Marina (Salerno).

L' autotreno, che trasportava generi alimentari probabilmente a causa dell'asfalto bagnato, è finito fuori strada. Nell'impatto, avvenuto all'altezza del viadotto Palazza, il pesante automezzo ha abbattuto il guardrail ed è finito in un dirupo, con un volo di 15 metri.

I Vigili del fuoco sono intervenuti per recuperare l'autista, un 46enne originario di Cosenza, impegnando anche il reparto speleo alpino fluviale e l'elicottero "Drago 66". Il ferito è stato inizialmente trasportato in ambulanza nell'ospedale di Vallo della Lucania. Poco dopo, però, si è reso necessario il trasferimento in eliambulanza all' ospedale di Salerno a causa di un forte trauma toracico riportato nell'impatto. Le operazioni di recupero del mezzo e di messa in sicurezza dell'arteria sono durate diverse ore. (ANSA).