Teatro: il Trianon a dicembre omaggia Caruso, Bruni, Eduardo

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Musica, teatro , concerti: è il dicembre del Trianon Viviani, cartellone curato dalla direttrice Marisa Laurito, con i tributi a Enrico Caruso e Sergio Bruni, e ai novant'anni della commedia di Eduardo de Filippo 'Natale in casa Cupiello'.

Al via il 3 dicembre, con il recital, di Tommaso Primo 'Favola nera in concerto'; il 4 dicembre ritorna nel teatro della Canzone napoletana Peppe Barra, il 5 dicembre è la volta delle EbbaneSis. Il 9 dicembre, alle 21, Serata d'Onore Enrico Caruso, evento, in occasione del centenario della scomparsa, registrato per Rai1., autori Massimo Andrei, Mauro Gioia, Marisa Laurito e Giorgio Verdelli, consulenza di Giuliana Muscio. La stessa Laurito conduce il racconto dal palco del teatro, dove è allestita una scenografia di Bruno Garofalo, anche regista, ispirata alla hall di un grande albergo dei primi anni del '900.

Mauro Gioia ci condurrà nei luoghi americani del grande tenore.

Si esibiranno Lina Sastri, Nicholas Ceragioli. Tra le testimonianze, Jonas Kaufmann e Cecilia Gasdia, Andrea Bocelli, Vittorio Grigolo e Daniel Oren, Ron, che racconta Lucio Dalla e la genesi della sua celeberrima Caruso, il Volo. Dal 10 al 12 dicembre Marco Simeoli è il protagonista di 'Musica Simeoli… manca solo Mozart'. Il 16 dicembre Serata d'Onore Sergio Bruni, in occasione del centenario della nascita , manifestazione, registrata per Rai1, testi di Marisa Laurito, Salvatore Palomba e Giorgio Verdelli. Ci saranno anche Tony Esposito con la compagnia Stabile della Canzone napoletana, Pino Perris, Raiz, Andrea Sannino, Irene Lupe Scarpato, Tosca e Fausta Vetere, Enzo Avitabile, Roberto De Simone, Adriana Bruni. Il 18 e il 19 dicembre 'Colapesce, oltre la leggenda', una commedia musicale di Pietro Pignatelli con le musiche dei Baraonna.

Il 23 dicembre allestimento singolare di teatro di figura di' Natale in casa Cupiello- Spettacolo per attore cum figuris' , produzione di Interno 5 e Teatri associati di Napoli, con il sostegno della fondazione De Filippo, protagonista Luca Saccoia e i le figure animate che lui stesso manovra.

Infine, ritorna in scena la produzione dedicata alla Canzone napoletana (25, 26, 30 dicembre ) ' Adagio Napoletano. Cantata d'ammore' di Bruno Garofalo. (ANSA).