Napoli: senso unico pedonale a via S. Gregorio Armeno

(ANSA) - NAPOLI, 26 NOV - Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi ha firmato l' ordinanza che regolamento la pedonalizzazione di via San Gregorio Armeno, la strada degli artigiani dei pastori presepiali.

Il provvedimento istituisce il senso unico pedonale in via San Gregorio Armeno - dall'intersezione con via San Biagio dei Librai/vico Figurari, in direzione Piazza San Gaetano - nei seguenti giorni :i: - sabato 4 e domenica 5 dicembre 2021, dalle 9:alle 21 - martedì 7 e mercoledì 8 dicembre 2021, dalle 9:alle 21: - venerdì 10, sabato 11 e domenica 12 dicembre 2021, dalle 9 alle 21 - da sabato 18 a giovedì 23 dicembre 2021, dalle 9: alle 21; - venerdì 24 dicembre 2021, dalle 9: alle 15.

"Il dispositivo di regolamentazione dei flussi pedonali a senso unico - informa il Comune - verrà concretamente attuato, su coordinamento dell'Ufficiale della Polizia Municipale comandato dalla Unità Operativa S. Lorenzo per il Comando Generale della Polizia Locale in servizio nei Decumani, con la collaborazione del personale del Servizio Polizia Locale e del Servizio Protezione Civile e con i Volontari delle Associazioni di Protezione Civile riconosciute".

Se ci saranno condizioni di criticità - rende noto il Comune - per un eccessivo concentramento di persone all'intersezione fra via San Biagio dei Librai e via San Gregorio Armeno, la Polizia Municipale disporrà l'interdizione temporanea dei flussi pedonali in corrispondenza dell'intersezione piazzetta Nilo/San Biagio dei Librai e dell'intersezione via Duomo/via San Biagio dei Librai . (ANSA).