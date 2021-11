Maradona: fiaccolata ai Quartieri Spagnoli di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 25 NOV - Fiaccolata per Maradona, con fumogeni rossi, questa sera in via De Deo, nello slargo, ribattezzato con il nome del campione argentino, ai Quartieri spagnoli di Napoli. Vi hanno preso parte, nonostante la pioggia, alcune centinaia di tifosi ed estimatori di Diego, compresa una delegazione di tifosi del Boca Juniors, a Napoli per le celebrazioni ad un anno dalla morte del "pibe de oro".

Altre fiaccolate sono in programma per questa sera all' esterno dello stadio, dove è stata esposta la statua che ricorda il campione, e nel quartiere si San Giovanni a Teduccio, dove campeggia un grande murales che lo ricorda (ANSA).