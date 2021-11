Imprese: ExtrArtis lancia un bando per artisti emergenti

(ANSA) - NAPOLI, 21 NOV - ExtrArtis, startup innovativa premiata dal Cnr-Iriss di Napoli, lancia un bando di 'Residenza d'Artista' al quale sarà possibile rispondere inviando la propria candidatura entro il 2 aprile; tra le proposte verranno selezionati due artisti emergenti ritenuti meritevoli secondo una giuria internazionale. Il progetto nasce allo scopo di "valorizzare il patrimonio culturale meno conosciuto, interpretando l'arte come motore di creatività per le trasformazioni tangibili e intangibili del territorio in cui interviene", come rilevano i promotori in una nota. La società ExtrArtis è stata premiata, come detto, dall'Istituto di Ricerca su Innovazione e Servizi per lo Sviluppo del Centro Nazionale delle Ricerche (Cnr-Iriss), diretto dal professor Massimo Clemente, per "la sua capacità di offrire nuove possibilità agli artisti emergenti in una chiave di sostenibilità circolare tra territori, cultura e comunità".

"A valle di anni di ricerca della sperimentazione Creative Europe Eacea 35/2017, ExtrArtis - si rileva - si perfeziona dopo la vittoria come finalista della competizione Horizon 2020-CLIC Project: Startup competition durante la quale è risultata meritevole sul piano europeo. Ciò è valso al progetto ExtrArtis la presenza all'interno dei Green Blue Days". La giuria è composta da Luke James (l'ultimo artista ad aver vinto la selezione di Bando del progetto Creative Europe), Maria Rita Pinto (professoressa e responsabile scientifico nei progetti di cooperazione per l'anno europeo del Patrimonio culturale), Emma Dumartheray (coordinatrice dei Bozar Lab al Centre for Fine Arts di Bruxelles) e Serena Viola (professoressa e Project manager del progetto Play_ACT).

Gli artisti selezionati avranno la possibilità di esprimersi mediante la propria produzione creativa tra il 2 e il 16 maggio in una dimora storica situata nella città di Sorrento. Agli artisti selezionati spetterà il compito di "reinterpretare mediante la propria creatività le esigenze del nostro tempo e la tutela delle identità culturali sedimentate.

ExtrArtis mira ad innescare processi virtuosi di rigenerazione valoriale puntando all'elaborazione di scenari di interconnessione tra le persone ed i luoghi, le attività ed i territori". (ANSA).