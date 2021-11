Covid: in Campania 885 positivi, un solo decesso

(ANSA) - NAPOLI, 19 NOV - Sono 885, in Campania, i casi positivi al Covid nelle ultime 24 ore su 29.048 test esaminati.

Resta sostanzialmente stabile l'indice di contagio che ieri era pari al 3,18% ed oggi è al 3,04%. Un solo decesso segnalato dal bollettino dell'Unità di crisi.

Negli ospedali resta invariato a 24 il numero dei posti letto occupati nelle terapie intensive; in leggero aumento i ricoveri in degenza che salgono a 298 (+2 rispetto a ieri). (ANSA).