Cinema: 'Unplanned' fa il pieno al 'Metropolitan' di Napoli

(ANSA) - NAPOLI, 18 NOV - Ha fatto registrare il tutto esaurito al Cinema "Metropolitan" di Napoli, con oltre 200 spettatori, la serata-evento per "Unplanned", il film tratto dal libro autobiografico della ex dipendente della multinazionale dell' aborto americana "Planned Parenthood" , Abby Johnson.

Alla proiezione, introdotta da Federica Picchi, responsabile di "Dominus Production", che distribuisce la pellicola in Italia, sono intervenuti il Procuratore di Avellino, Domenico Airoma, il parroco del rione Montesanto, don MIchele Madonna, con una folta rappresentanza di fedeli, ed esponenti dell' associazionismo pro-life.

Martedi' ,al cinema "Eliseo" di Poggiomarino (Napoli) , "Unplanned" ha raccolto 250 spettatori. Altre due proiezioni sono previste Venerdi' 19 e Sabato 20 Novembre al Teatro "Italia" di Acerra. (Napoli) (ANSA).