Direzione nazionale antimafia, Melillo tra gli 8 candidati

(ANSA) - NAPOLI, 15 NOV - Figurano il procuratore di Napoli Giovanni Melillo, quello di Catanzaro Nicola Gratteri, e il capo della Procura di Palermo, Francesco Lo Voi, tra gli otto magistrati che si sono candidati a succedere a Federico Cafiero De Raho al vertice della Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo.

Lo Voi è in ballo anche per la nomina a procuratore di Roma, così come il Pg di Firenze Marcello Viola, che come lui è contemporaneamente candidato alla guida della procura nazionale antimafia.

Tra i magistrati che hanno presentato domanda al Csm (i termini sono scaduti l'11 novembre scorso) ci sono anche i procuratori di Catania, Carmelo Zuccaro, di Messina Maurizio De Lucia, e di Lecce Leonardo Leone De Castris. Non manca una candidatura interna alla Dna: è quella di Giovanni Russo, attualmente procuratore aggiunto. (ANSA).